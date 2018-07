Veleiro holandês é encontrado à deriva perto do RJ

O holandês Albert Deschipper, de 72 anos, partiu da Holanda em uma viagem de mais de um mês pelo Oceano Atlântico para encontrar sua esposa na cidade de Lapaloma, no Uruguai. Após uma parada para abastecimento em Cabo Verde, no dia 19 de outubro, Deschipper seguia com o veleiro pela costa brasileira quando se perdeu na área da Bacia de Campos. Depois de receber diversos avisos de ajuda que vinham da embarcação no domingo à noite, a esposa do velejador procurou o Consulado Geral dos Países Baixos no Rio.

O consulado acionou o Salvamar Sueste, da Marinha, responsável pelas buscas na região em que a embarcação pediu ajuda, que foi auxiliado pela Aeronáutica. Para encontrar o Rolleman, a tripulação do P-3AM utilizou seus sensores eletrônicos, como o radar e o flir, além da busca visual. O velejador foi resgatado, estava bem e pode seguir para o Uruguai.