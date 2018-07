Velejador é achado morto no Rio Tietê, no interior de SP O corpo de um homem de 39 anos foi localizado ontem no Rio Tietê, no interior de São Paulo. Ele pilotava um veleiro quando desapareceu na tarde de sábado. No mesmo dia, equipes de mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Catanduva iniciaram as buscas.