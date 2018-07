Velejadora de 14 anos conclui teste para volta ao mundo

Laura partiu do porto de Den Osse, em Zeeland, no sul da Holanda, em direção a Portugal, no dia 4 de agosto, dias após vencer uma longa batalha judicial aberta pelas autoridades do Serviço de Proteção à Infância preocupadas com a segurança da jovem garota durante a viagem. Acompanhada por Dick, seu pai, a garota resolveu fazer a viagem teste com o barco Guppy antes de começar sozinha a travessia do Atlântico. Klarenbeek afirmou que Laura deve partir de Portugal nas próximas semanas e que a data certa será anunciada nos próximos dias.