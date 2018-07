Velejadores desaparecem durante passeio no Espírito Santo

Os bombeiros continuavam na manhã desta quinta-feira, 15, as buscas a dois velejadores, um fotógrafo e um professor, que estão desaparecidos desde a manhã da última terça-feira, 13, em Guarapari, no Espírito Santo. Eles saíram da praia de Santa Mônica, por volta das 10 horas da manhã, em um barco à vela, e foram vistos pela última vez no início da tarde. As buscas contam com a ajuda de um helicóptero, que está sobrevoando as praias da região. Até as 11h15, os bombeiros ainda não tinham informações sobre os desaparecidos.