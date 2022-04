Velhas guardas abrem noite de desfiles em SP; público fala em expectativa por 'carnaval da vida'

O desfile das velhas guardas de todas as 34 escolas ligadas à Liga Independente das Escolas de Samba abriu a noite do Grupo Especial no carnaval de São Paulo pouco antes das 21 horas. Em carros conversíveis ou não chão, cerca de 500 veteranos da folia paulistana desfilaram no sambódromo do Anhembi.

Parte do público chegou cedo ao sambódromo para o primeiro dia de desfiles do Grupo Especial. Os espectadores que falaram com o Estadão sobre a alegria de estar de volta e a expectativa por testemunharem o "carnaval da vida".

A recepcionista Ana Lucia de Jesus Correia, de 65 anos, diz ter sido a primeira a chegar: às 17h10. Presente no carnaval paulitstano desde "os tempos da (Avenida) Tiradentes", acredita que será um carnaval "diferente e maravilhoso".

No sábado, 23, desfilará pela Império de Casa Verde e acompanhará a sua outra escola de coração, a Gaviões da Fiel, da arquibancada. "Acho que já é diferente porque está celebrando a vida. Essa é a diferença."

As amigas Maria José, de 69 anos, e Maria Teresinha Muniz, de 75 anos, também chegaram cedinho. Elas vêm desde novinhas e não perdem um carnaval. "A gente vem todo ano, só nestes dois últimos que não, porque a pandemia segurou a gente em casa", conta Maria José. "É uma festa que não dá pra ficar em casa. A gente tem fé, a gente chora", comenta ela, vestida com uma camiseta da Mocidade Alegre, cujos ensaios frequenta quase religiosamente.

Já Maria Teresinha Muniz diz ser "filha do carnaval" e conta de quando saia escondido com o pai e os irmãos para aproveitar a festa longe dos olhos da mãe. Hoje em dia, não é diferente. "Tenho 75 anos, mas ninguém me segura. Só Deus", conta a aposentada, que veste uma camiseta do Palmeiras, em celebração à sua escola, a Mancha Verde. "Venho desde que me entendo por gente no carnaval", destaca.

Já os primos Fernando Pasquarelli, de 23 anos, assistente de edição, e Yasmin Hemelrijk, de 16, estudante, estrearam no público do Anhembi. "É a nossa primeira vez. Só tinha ido em bloquinho", diz o jovem.

Ele conta estar animado para ver as alegorias e figurinos. "Como faz tempo que não tem, acho que vai ser 'o carnaval'", comenta. Yasmin completa: "Vai ser lindo, um super carnaval."

O governador de São Paulo Rodrigo, Rodrigo Garcia (PSDB), comentou que o momento é mais um indicativo de que "a vida está voltando ao normal". "A cidade está vacinada, protegida, com esperança pra dias melhores", comentou.

"O carnaval já é tradição aqui, em São Paulo, e, a cada ano, vem se superando. Esse 'carnaval da vida' vai inaugurar um novo momento no carnaval de São Paulo."

Já o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), também repetiu o termo "carnaval da vida", utilizado pela Liga-SP. "Depois todo esse período sofrimento que foi, poder estar com as escolas preparadas… Tem que ver a alegria das pessoas que estão desfilando… Todo mundo feliz. Foi muito difícil durante esse tempo todo."