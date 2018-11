Velocidade cai e reduz em 27% número de acidentes

Dados da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) mostram que houve 1.215 acidentes e atropelamentos nos 12 primeiros meses de vigência da nova regra - entre fevereiro de 2010 e janeiro deste ano. Nos mesmos meses do período anterior, foram 1.687.

A redução do limite de velocidade foi adotada pela Prefeitura em outras vias da cidade, na tentativa de reduzir a quantidade de acidentes e fazer com que vias com a mesmas características tivessem limites parecidos - para que os motoristas saibam a velocidade em que devem trafegar em determinada via mais facilmente. Diversas outras vias da cidade tiveram a redução, mas na maioria passou de 70 para 60 km/h. Receberam essa medida vias como Avenida Jabaquara, Domingos de Moraes e Indianópolis, além das Ruas Vergueiro e Sena Madureira.

Pacaembu

Na próxima segunda-feira, dia 23, entra em vigor o limite de 60 km/h no eixo entre a zona norte e o centro formado pela Avenidas Brás Leme, a Ponte da Casa Verde, as Avenidas Doutor Abraão Ribeiro, Pacaembu e Rudge, o Viaduto Engenheiro Orlando Murgel e a Avenida Rio Branco. A CET alerta que os radares instalados nessas avenidas já vão multar os motoristas infratores. Novas faixas e placas de sinalização foram instaladas nas avenidas. A próxima via que deve receber essa medida é a Avenida Paulista. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.