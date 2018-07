Velocista amputado Pistorius é detido por morte da namorada

A polícia disse ter aberto uma investigação por homicídio depois que uma mulher de 30 anos foi achada morta no sofisticado condomínio fechado de Silverlakes, nos arredores da capital sul-africana.

Um homem de 26 anos, a idade de Pistorius, foi indiciado pelo assassinato, mas a polícia não o identificou, seguindo as leis sul-africanas. A polícia disse que o suspeito e a vítima eram as únicas pessoas na casa.

"Achamos uma pistola 9 milímetros no local. Um homem de 26 anos foi levado sob custódia", disse a porta-voz policial Katlego Mogale. Na África do Sul, a polícia não identifica suspeitos até que seja aberto processo contra eles.

A rádio Talk 702, de Johanesburgo, disse que Pistorius é suspeito de ter baleado a namorada, que era modelo, na cabeça e no braço, mas as circunstâncias não estão claras.

Reeva Steenkamp estaria namorando Pistorius há um ano. Nas páginas sociais do jornal Sunday Independent no último fim de semana, ela descreveu Pistorius como um homem de gosto "impecável".

"Seus presentes são sempre muito bem pensados", disse ela.

Pistorius, que nasceu sem as fíbulas nas duas pernas e corre com próteses de fibra de carbono em formato de lâminas curvas, foi o primeiro duplo amputado a disputar provas de atletismo numa Olimpíada, e disputou os 400 metros rasos nos Jogos de Londres-2012.

Na Paralimpíada do ano passado, ele sofreu sua primeira derrota em nove anos na prova dos 200 metros. Sempre badalado pela imprensa, ele desgastou sua imagem depois da prova ao questionar a legitimidade das próteses usadas pelo vencedor, o brasileiro Alan Oliveira. Os comentários geraram polêmicas, e o sul-africano se retratou rapidamente.

A África do Sul tem uma das maiores taxas de criminalidade do mundo, e muitas pessoas possuem armas para proteger suas propriedades contra invasores. Em 2004, o jogador de rúgbi Rudi Visagie matou sua filha de 19 anos ao confundi-la com um ladrão de carro.

Pistorius não atendeu ao celular na quinta-feira. Seu agente disse à Reuters que não havia conversado com ele, mas que o atleta estava acompanhado dos seus advogados.

(Reportagem adicional de Ed Cropley)