Velório das vítimas da tragédia em Santa Maria continua O velório coletivo das vítimas da tragédia da boate Kiss, que deixou até agora um saldo de 231 pessoas mortas, segue sendo realizado no Centro Desportivo Municipal de Santa Maria, cidade localizada na Região Central do Rio Grande do Sul. Alguns corpos já estão sendo enterrados nos dois cemitérios da cidade.