Velório de Chico Anysio continua fechado ao público

A diretora Cininha de Paula, sobrinha do humorista, foi a única da família a falar com a imprensa ao chegar ao teatro. "Uma vez me perguntaram o que é ser sobrinha do Chico. É um privilégio de poucos", disse. A atriz Arlete Salles chegou visivelmente abalada pela morte do amigo. "É um patrimônio do País, um gênio. Depois dele não haverá outro".

O também humorista Hélio de la Peña foi um dos muitos da classe artística que foram se despedir de Chico Anysio. "O Chico é a grande referência para os humoristas do Brasil. Gostaria muito do Coalhada jogando no Tabajara Futebol Clube". (Daniela Amorim)