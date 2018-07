Velório de Hebe será no Palácio dos Bandeirantes O velório da apresentadora Hebe Camargo, que morreu neste sábado, aos 83 anos, em sua casa, em decorrência de uma parada cardíaca, será no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo estadual de São Paulo, no Morumbi, a partir das 18 horas. O sepultamento será no cemitério Gethsemani neste domingo, às 9h30. A assessoria de imprensa do Governo do Estado não soube informar se o enterro será aberto ao público geral.