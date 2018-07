Vem aí a Bráz Trattoria com pratos, além de pizzas Uma nova rede estreia em São Paulo ainda neste ano, provavelmente em novembro: a Bráz Trattoria. A primeira loja funcionará no topo do shopping Cidade Jardim - a ideia é que nos meses seguintes filiais sejam abertas em outros pontos. O cardápio contará com algumas da pizzas já tradicionais da Bráz e receitas clássicas de trattoria, como massas e carnes.