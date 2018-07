Vem aí mais um técnico estrangeiro

Nos passos de outras modalidades, como basquete, handebol, atletismo e ginástica, o polo aquático também contará com um técnico estrangeiro. A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) anunciou ontem a contratação do croata Goran Sablic para a seleção masculina. No feminino, está quase certa a vinda de um treinador holandês.

Para o presidente da entidade, Coaracy Nunes, o objetivo é voltar a disputar a modalidade na Olimpíada, coisa que não ocorre desde 1984. "Não aguento mais não levar o polo aquático para os Jogos. A aposta já começa no Pan de 2011."

Ele diz que o treinador foi bem recomendado por pessoas ligadas ao esporte. "Ele ficou dois meses no Pinheiros e fez um relatório para a confederação. Acredito que tenha condições de fazer algo diferente." Uma das coisas que Sablic detectou é que o brasileiro treina pouco. "No primeiro quarto, dificilmente alguém ganha do Brasil. Mas no último, a bola entra. A gente cansa. Seus treinos são de três horas pela manhã e mais três à tarde."

O presidente sonha até com a possibilidade de surpreender rapidamente. "É difícil, mas estamos trabalhando. Eu precisava trazer um cara de fora, com outra cabeça, para esse ciclo olímpico", comenta.

Coaracy também festejou a parceria exclusiva com a Speedo, que anunciou contrato de R$ 15 milhões com a CBDA até 2016. Atualmente, a entidade conta com dinheiro do Bradesco (R$ 6 milhões em 2010) e Correios (R$ 10 milhões para este ano), além de 550 passagens aéreas oferecidas pela Gol. O presidente admite, porém, que ainda falta muita coisa. "Precisamos de mais recursos. Quanto mais tivermos, mais criativos vamos ficar", explica. O dirigente diz apostar também na evolução da natação feminina, ainda bem atrás da masculina.