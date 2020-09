'Vem pensar com a gente', convidam jornalistas do Estadão

A campanha 'Vem pensar com a gente', promovida pelo Estadão, tem como objetivo debater temas essenciais para o desenvolvimento do País, como a chamada 'Retomada Verde'. Neste vídeo, jornalistas da casa deixam o convite para os leitores e falam sobre a responsabilidade de seu trabalho. "Apuramos por todos os lados, pesquisamos em todas as fontes e, principalmente, refletimos sobre o que ouvimos", conta Renata Cafardo, repórter de educação. "Tudo isso para você não ser vítima de desinformação" completa Vera Magalhães, colunista de política.

Parte do reposicionamento de marca do Estadão, a campanha vem para enfatizar a qualidade do jornalismo multiplataforma produzido na casa – um jornal de 145 anos que se adaptou completamente às mídias digitais. É também uma defesa da liberdade de pensamento em uma democracia. "Não tratar o leitor como uma criança que deve ser conduzida, mas como uma pessoa racional e adulta que deve ser informada", explica o colunista Leandro Karnal.