Vence hoje 2ª parcela do IPVA para placa final 2 em SP Vence hoje o prazo para o pagamento da segunda parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2011 para os veículos com final de placa 2. Hoje também é o último dia para o pagamento do imposto à vista, sem desconto. O calendário da Secretária da Fazenda da São Paulo continua amanhã, com veículos de placa final 3, e segue até o dia 24, para os veículos de placa final zero.