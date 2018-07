Vence na segunda-feira IPVA de carros com placa final 7

O calendário de pagamento do IPVA continua na terça-feira (22) com veículos de placa final 8. Na quarta-feira (23) será a vez dos carros com placa final 9 e quinta-feira (24), para as final 0.

De acordo com a Secretaria Estadual da Fazenda, de São Paulo, o imposto pode ser quitado à vista com desconto em janeiro, à vista sem desconto em fevereiro ou em três parcelas (de janeiro a março). O contribuinte pode efetuar o pagamento numa agência bancária credenciada, com o número do RENAVAM (Registro Nacional de Veículo Automotor). Os pagamentos podem ser feitos nos terminais de autoatendimento, no guichê, pela internet, débito agendado ou por meio de outros canais oferecidos pelos bancos. O IPVA também pode ser pago em casas lotéricas, mas essa opção não é válida para o pagamento do licenciamento.

A secretaria ressalta ainda que o aviso de vencimento encaminhado aos proprietários é apenas um lembrete, não é boleto ou guia de recolhimento. Mesmo que o proprietário do veículo não tenha recebido o aviso de 2013, o imposto deverá ser pago dentro das datas preestabelecidas.