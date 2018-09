Vencedor acredita na especialização

O lote vencedor da primeira etapa do Circuito Boi Verde pertence à Fazenda Nossa Senhora das Graças, de Caarapó (MS), do criador André Bartocci. O pecuarista participa desde a primeira edição do Circuito Boi Verde e já foi campeão nacional duas vezes, em 2004 e 2007. "Dizem que eu preparo um lote para participar da competição, mas na verdade eu só separo. Tenho uma equipe que me ajuda muito e que se envolve 100% na competição", afirma. Bartocci destaca ainda a importância do nelore natural. "Entre os animais de uso comercial, como suínos, frangos e até mesmo outras raças bovinas confinadas, o boi criado a pasto é o único que vive em seu hábitat natural. É o animal dos quatro ?S?: sal, sol, sobra de pasto e sossego." Formado em Direito, Bartocci atua há 18 anos na pecuária. O sistema de produção de sua propriedade é voltado apenas para recria e engorda. "Acredito na especialização de cada etapa do processo. Num futuro próximo, a busca pela qualidade vai exigir que os pecuaristas foquem o seu trabalho e especializem-se ou só na cria ou só na engorda. Estou sempre procurando bons criadores e compro somente bezerros ainda mamando e assim obtenho um ótimo resultado", finaliza.