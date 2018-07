Vencedor da Mega-Sena de R$ 111 milhões retira prêmio

A CEF não informou em que cidade o vencedor se apresentou nem quem é.

Na semana passada, muitos curiosos foram até a lotérica Júpiter, em Santa Bárbara, para tentar saber quem era o felizardo.

O novo milionário, que ainda não foi identificado, fez três jogos de seis números, apostados nas últimas horas da quarta-feira, dia 19, dia do sorteio. Nesta segunda, 24, o vencedor apresentou o bilhete premiado com as dezenas 01 - 04 - 05 - 14 - 45 - 56.