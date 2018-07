Vencedor da Mega-Sena retira prêmio em Salvador

O sorteio do concurso de número 1.338 da Mega-Sena foi realizado em Campo Bom, no Rio Grande do Sul. Na ocasião, 102 bilhetes acertaram a quina e levarão R$ 17.484,40 cada, enquanto outros 6.329 acertaram a quadra e receberão 402,54.

As dezenas sorteadas no sábado foram: 01 - 18 - 19 - 33 - 43 - 60.

Hoje à noite, a Caixa Econômica Federal estima pagar R$ 2,3 milhões ao apostador que acertar as seis dezenas do concurso 1.339, que será sorteado em Venceslau Braz, Paraná. A aposta custa a partir de R$ 2,00 e pode ser feita em qualquer lotérica do Brasil, até as 19 horas do dia do sorteio (horário de Brasília).