Vencedor do Nobel de Medicina morreu na sexta-feira

Anna Dumanski, do comitê do Nobel no Instituto Karolinska, disse que podia "confirmar que o professor Steinman faleceu". Ela não deu mais detalhes.

Em comunicado, a Universidade Rockefeller afirmou que Steinman morreu no dia 30 de setembro, aos 68 anos.

"Ele foi diagnosticado com câncer pancreático há quatro anos e sua vida foi prolongada por meio de uma imunoterapia com base em células dendríticas que ele mesmo criou", disse a universidade no comunicado publicado em seu website.

Steinman foi laureado nesta segunda-feira com o Nobel junto com o norte-americano Bruce Beutler e o biólogo francês Jules Hoffmann.

(Reportagem de Veronica Ek, Patrick Lannin e Mia Shanley)