Vencedor do Nobel pega carona com estrelas

Enquanto os flashes dos fotógrafos eram direcionados às estrelas do 2.º Fórum Mundial de Sustentabilidade - reunião de políticos, empresários e ambientalistas que começou ontem e termina amanhã em Manaus -, como o ator e ex-governador da Califórnia Arnold Schwarzenegger e o cineasta James Cameron, um dos mais respeitados cientistas na área de meio ambiente, Philip Fearnside, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), entregava aos jornalistas que o reconheciam CDs com seus trabalhos.

Fearnside foi um dos ganhadores do Prêmio Nobel da Paz em 2007, com outros cientistas do Painel Intergovernamental para Mudanças Climáticas (IPCC), que alertavam sobre os riscos do aquecimento global.

O cientista foi convidado de Cameron e Schwarzenegger para ciceroneá-los ontem em uma visita à área indígena do Xingu que deve ser alagada para a hidrelétrica de Belo Monte. "Fiquei feliz em ser convidado, porque as estrelas têm os holofotes sobre elas e, ficando interessadas em saber exatamente quais os problemas que podem ocorrer com o desrespeito ao meio ambiente, podem transmitir melhor essa mensagem", disse.

Para ele, os debates podem ser importantes. "Mas poderiam mesclar as estrelas com conteúdo. Mas se pelo menos metade desses 700 empresários sair daqui com a ideia de que deve reciclar os dejetos de suas fábricas e tomar outras atitudes para não poluir, já será um ganho", defendeu.

Respostas. Em entrevista antes de sua palestra, Schwarzenegger fez piada com a cultura brasileira (mais informações nesta página) e afirmou que, como o governador, atingiu a meta de transformar até 20% da energia da Califórnia em energia renovável, especialmente solar. Cameron, que participou do fórum em 2010, afirmou que "o mais importante é aprender exatamente o que está causando tanto mal ao meio ambiente".

Sem graça

ARNOLD SCHWARZENEGGER

ATOR E EX-GOVERNADOR DA CALIFÓRNIA

"(As brasileiras) passam mais de 24 horas sambando, dariam uma excelente fonte de energia alternativa."