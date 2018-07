Vencedora do Pulitzer lembra Paulo Coelho A americana Jennifer Egan, vencedora do prêmio Pulitzer de ficção, disse que não conhecia os escritores brasileiros porque na escola só apresentavam os espanhóis. Mas se lembrou do nosso mago: "Sou muito interessada no trabalho de Paulo Coelho, no uso que ele faz da tecnologia. Como fenômeno, me interessa muito." Lembrou também de ter ouvido falar em uma escritora do início dos anos 1940, mas não sabia o nome.