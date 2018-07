Venda de acessórios militares vira 'negócio' lucrativo na Colômbia

Depois de quase meio século de conflito armado na Colômbia, avistar homens fardados e armados é corriqueiro em Bogotá.

Apesar de as disputas entre governo e Farc (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia) terem arrefecido nos últimos anos, impressiona a quantidade de lojas dedicadas a produtos militares na capital do país. E teme-se que esse comércio alimente tanto oficiais autorizados como guerrilheiros e paramilitares.

Só Bogotá tem mais de 400 lojas que vendem roupas e acessórios militares, concentradas no centro da cidade, bem próximo à Casa de Nariño (palácio do governo).

Nas vitrines e calçadas, há bonecos vestidos de soldados, manequins infantis com roupa camuflada e também roupas de guarda de trânsito, camisetas, coturnos, boinas, kits de sobrevivência na selva, capacetes e até distintivos militares.

A BBC Brasil visitou algumas lojas para saber por que existe tanta oferta. Segundo lojistas, o público-alvo são os militares e policiais - a estimativa é de que o país tenha entre 450 mil e 500 mil militares, a segunda maior força da América do Sul, atrás apenas do Brasil.

O centro comercial tem certa tensão. Ao serem fotografados, os lojistas perguntam por que e para que as fotos estão sendo tiradas. Alguns permitem, outros não. Em geral, os vendedores das lojas preferem não dar entrevistas. E só aceitam conversas informais.

Os comerciantes dizem que as lojas são bastante frequentadas por oficiais do Exército, mas também por bombeiros, policiais e funcionários de empresas de segurança privada.

"A maior parte dos clientes são policiais e militares, que vêm para repor suas roupas. Compram coturnos, meias e camisetas, essas coisas que usam muito", conta Lucília Herrera, vendedora.

Na Colômbia, os militares não recebem integralmente o uniforme e os acessórios.

"Recebemos um valor anual para comprar roupas e acessórios nas lojas credenciadas. Mas o dinheiro nem sempre dá, e acabamos repondo do nosso próprio bolso", explica um militar que não quis se identificar e que comprava camisetas em uma das lojas visitadas pela BBC Brasil.

O suboficial também explicou que somente os soldados recebem o uniforme completo, ao invés do dinheiro, mas eles também têm de repor peças.

Venda proibida

A venda de peças de uso exclusivo do Exército, como uniformes camuflados com desenho quadriculado - a estampa oficial da corporação -, é proibida para pessoas que não sejam militares ou policiais.

A BBC Brasil fez o teste e, sem se identificar, procurou por um chapéu camuflado quadriculado, de uso restrito ao Exército. A maioria das lojas recusou-se a vendê-lo.

"A gente não pode vender gorros, fardas, capacetes, e qualquer outro acessório com estampa quadriculada verde. Só para o Exército", explica uma vendedora.

Numa outra loja, a dona do estabelecimento avisa: "Só vendemos para oficiais que apresentem a documentação."

Mesmo assim, com um pouco de conversa informal, a proprietária dá a dica. "Aqui nós somos sérios, e só vendemos dentro da lei. Mas umas cinco lojas abaixo, você consegue comprar."

E, de fato, algumas lojas depois, a BBC Brasil verificou ser possível comprar. Diante da demonstração de interesse por um chapéu semelhante ao utilizado pela guerrilheira holandesa Tanja, a vendedora se prontificou a vendê-lo sem qualquer pedido de documento, por 35 mil pesos (R$ 40), fazendo apenas um alerta para que, caso decidíssemos comprá-lo, não o usássemos ali e guardássemos bem a sacola escondida, ou a polícia poderia apreender a mercadoria.

Demanda ilegal

A possibilidade de compra relativamente fácil do produto de uso exclusivo do Exército levanta a suspeita de que as peças de roupas militares possam estar sendo vendidas também para outros lados do conflito armado, como as Farc, o Exército da Libertação Nacional (ELN) e neoparamilitares e grupos criminais (Bacrims) que atuam no país.

Em uma loja, um militar da reserva escuta a conversa entre a BBC Brasil e um lojista e aconselha cuidado. "Não fique entrevistando todo mundo aqui, porque qualquer pessoa pode estar comprando - paramilitar, guerrilheiro, gangues."

A oferta é grande mesmo para os produtos que não são de uso exclusivo do Exército, como os camuflados. Há fardas em tons verde-escuro e centenas de acessórios, de sacos de dormir a cantis de água para selva.

A BBC Brasil procurou o Ministério da Defesa e o Exército da Colômbia para esclarecer as suspeitas sobre a venda de produtos exclusivos do Exército, mas não obteve resposta.

Um coronel aposentado aceitou conversar informalmente. Sobre a aparente falta de fiscalização para a venda destes produtos (como o gorro camuflado), o coronel afirmou que isso precisa ser acompanhado mais de perto pelas autoridades.

"É muito estranho. As peças que podem ser vendidas para o Exército são numeradas e, nas lojas autorizadas, são registradas. Uma loja não deveria nem ter material camuflado proibido para venda e nem deveria ser fabricada uma peça nesses tecidos, sem numeração", observou o coronel.

Mesmo assim, ele admite a dificuldade em controlar essas vendas. "Não é impossível que grupos ilegais também se abasteçam nestas lojas. Infelizmente até do que é proibido." BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.