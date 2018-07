Venda de árvores é expressamente proibida, diz licença A licença concedida pelo Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas (Ipaam) para o início das obras da Vila Cristina classifica no nível "grande" o potencial degradador do empreendimento. O documento relata que é proibida a comercialização das castanheiras e condiciona o início das obras ao replantio de novas mudas. A construtora NV Indústria e Construção diz que a madeira foi doada à diocese local e usada na construção de moradias.