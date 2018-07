Venda de bebida alcoólica em postos do RJ é liberada O Tribunal de Justiça do Rio liberou a venda de bebidas alcoólicas nos postos de combustíveis da cidade. Com isso, um decreto municipal de 2007, que proibia essa comercialização em lojas de conveniência e em postos de gasolina desde 1º de outubro de 2007, não tem mais validade para os associados do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes e de Lojas de Conveniência do Rio. O estabelecimento que descumprisse a norma estabelecida teria o alvará cassado.