Venda de carros na 1a quinzena de fevereiro sobe 15,56% As vendas de automóveis e comerciais leves novos na primeira quinzena de fevereiro subiram 15,56 por cento na comparação com a primeira metade de janeiro e 7,4 por cento sobre igual período do ano passado, informou nesta terça-feira a associação de concessionárias Fenabrave. Segundo a entidade, as vendas de automóveis e comerciais leves no período somaram 109,26 mil unidades, ante 94,55 mil unidades na primeira quinzena de janeiro e 101,7 mil unidades nas primeiras duas semanas de fevereiro de 2008. O segmento de ônibus e caminhões teve uma performance mais significativa na comparação com janeiro, crescendo 30 por cento, para 4,9 mil unidades. Em relação a primeira quinzena de fevereiro do ano passado, porém, houve retração de 10,35 por cento. As vendas de motocicletas apresentaram retração em ambos os períodos, 3,4 e 16,35 por cento, respectivamente, para 64,95 mil unidades. Implementos rodoviários registraram alta de 11,5 por cento em relação a janeiro, mas queda de 20,64 por cento na comparação anual, para 1.357 unidades. No total, a primeira quinzena de vendas de fevereiro aponta alta de 8,35 por cento nas vendas com relação ao mesmo período de janeiro, mas retração de 3,01 por cento sobre o registrado um ano antes. A Volkswagen liderou em participação de mercado no segmento de automóveis, com 27,35 por cento, enquanto a Fiat, foi líder em comerciais leves, com fatia de 22,26 por cento. (Reportagem de Alberto Alerigi Jr.; Edição de Renato Andrade)