Venda de carros no País supera volume do ano passado As vendas de veículos no mercado brasileiro ultrapassam, hoje, a marca de todo o ano de 2008, estabelecendo assim um novo recorde para a indústria nacional. No ano passado, foram vendidos 2,82 milhões de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus, até então a melhor marca histórica. Ao serem computados os licenciamentos de hoje, um mês e três dias antes do encerramento de 2009, o volume já terá ultrapassado esse recorde em, no mínimo, 1,2 mil unidades.