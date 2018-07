Venda de CDs nos EUA cai, mas downloads pagos de música sobem

Nos Estados Unidos se venderam 150,5 milhões de CDs no primeiro semestre, 3 por cento a menos que no mesmo período de 2011. Já as vendas de músicas pela Internet tiveram alta de 6 por cento e somaram 698 milhões.

Os números gerais da indústria fonográfica, considerando downloads de música e CDs físicos e digitais, mostram uma alta de 4 por cento no primeiro semestre, para 853,2 milhões de unidades.

"Embora as vendas do varejo continuem enfrentando dificuldades diante das tendências do mercado, as vendas digitais devem ter mais um ano recorde", previu o vice-presidente-sênior de desenvolvimento da Nielsen, David Bakula.

"A força de outros formatos digitais cobrados, incluindo streaming, é igualmente estimulante", acresentou.

O CD "21", da cantora britânica Adele, continua o mais bem-vendido no ano, em um total de 3,69 milhões de cópias. "Somebody that I used to know", do australiano Gotye com a neozelandesa Kimbra, foi a música com mais downloads pagos: 5,5 milhões.

(Por Piya Sinha-Roy)