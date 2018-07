Venda de cerveja na Alemanha atinge menor nível em 18 anos

As vendas de cerveja na Alemanha caíram 4,5% no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período no ano passado.

Com a queda, as vendas do primeiro semestre atingiram o nível mais baixo dos últimos 18 anos, desde que as estatísticas do setor começaram a ser compiladas, em 1991.

O Departamento Federal de Estatísticas da Alemanha (Destatis) informou que as cervejarias do país venderam 4,9 bilhões de litros nos primeiros seis meses deste ano.

Esse volume representa um declínio de 230 milhões de litros em relação ao primeiro semestre de 2008.

Segundo o Destatis, o aumento dos preços da cerveja e a proibição do fumo em restaurantes e bares tiveram um impacto negativo nas vendas de cerveja.

Segundo o Destatis, o aumento dos preços da cerveja e a proibição do fumo em restaurantes e bares tiveram um impacto negativo nas vendas de cerveja.

Especialistas também creditam o declínio a outros fatores, como uma maior preocupação com questões de saúde e até o mau tempo, que tem reduzido o número de festas ao ar livre no país.