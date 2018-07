Venda de cimento no Brasil em março cai 8,3% sobre igual mês de 2012 As vendas de cimento no Brasil em março recuaram 8,3 por cento sobre o mesmo período de 2012 e acumularam no primeiro trimestre queda de 1,9 por cento na comparação anual, informou nesta quarta-feira o sindicato que representa o setor, Snic.