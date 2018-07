Venda de cimento no Brasil fecha 1o tri em queda de 1,9%

Em março, as vendas de cimento no mercado interno somaram 5,5 milhões de toneladas, ante 5,98 milhões de toneladas um ano antes. No trimestre, o setor comercializou 16,12 milhões de toneladas de cimento, abaixo das 16,43 milhões de toneladas nos três primeiros meses de 2012.

O desempenho do mês passado marca um forte contraste com o apurado no ano passado, quando as vendas de cimento em março registraram alta anual de 18,9 por cento e as do trimestre tinham subido 13,3 por cento.

O crescimento, porém, vinha desacelerando desde o início do ano passado, segundo o Snic.

Os dados de março em 2013 mostraram queda nas vendas em todas as regiões do país, com exceção da região Norte, onde grandes projetos de hidrelétricas estão sendo erguidos. Houve recuos de 10,6 e de 10,4 por cento no Sudeste e Sul, respectivamente, de 7,7 por cento no Centro-Oeste e de 5,1 por cento no Nordeste. No Norte, houve avanço de 6,9 por cento nas vendas de cimento.

