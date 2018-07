Venda de crédito de carbono ajuda a fechar o balanço energético O mercado de créditos de carbono também tem servido para valorizar a biomassa advinda da agricultura. "A possibilidade de venda de créditos de carbono ajuda as indústrias a fecharem a conta na hora de investir em projetos de substituição do diesel pela biomassa como combustível para movimentar suas fábricas", explica o presidente da Carbono Social, empresa especializada em projetos de geração de energia por meio da queima de biomassas renováveis, Stéfano Merlin. No próximo mês será realizado, na BM&FBovespa, o primeiro leilão de créditos de carbono para o mercado voluntário do Brasil. São créditos advindos de 16 projetos de substituição de matriz energética, conduzidos pela Carbono Social. Neste contexto, Merlin crê que as biomassas tendem a ganhar cada vez mais mercado, à medida que, seja para reduzir emissões, ou para ser mais eficiente do ponto de vista energético, mais empresas passarem a deixar de usar combustíveis fósseis para alimentar suas máquinas. L.C.