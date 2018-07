Venda de drogas via internet por presos é investigada A corregedoria administrativa da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária de São Paulo investiga denúncia de funcionários do Centro de Ressocialização de Presidente Prudente (SP) segundo a qual detentos teriam utilizado a internet para comercializar entorpecentes. Segundo eles, os presidiários estariam aproveitando as aulas de informática para negociar a venda de drogas em salas de bate papo na internet. A investigação foi confirmada esta manhã pela assessoria de imprensa da secretaria, que acrescentou que essa apuração faz parte da sindicância interna aberta na última segunda-feira para saber se teriam ocorrido irregularidades numa festa de confraternização de fim de ano, realizada no dia 1º de janeiro, na qual presos tiveram direito a um churrasco no pátio externo da unidade. O Centro de Ressocialização de Presidente Prudente foi inaugurado em 2002 e desde então é considerado unidade modelo e diferenciada. Atualmente, abriga cerca de 215 homens.