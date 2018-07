Venda de etanol avança em agosto, mas está menor ante 11/12--Unica As vendas de etanol da indústria do centro-sul do Brasil começaram a mostrar recuperação moderada, mas no acumulado do ano-safra 2012/13 seguem abaixo dos níveis registrados no ciclo anterior, apontam dados União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica) desta terça-feira.