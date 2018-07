Venda de etanol no CS cai 7,7% até 1a quinzena de agosto--Unica As vendas de etanol no centro-sul do Brasil no acumulado da safra 2012/13 somaram 7,56 bilhões de litros, com uma queda de 7,7 por cento ante igual período do ano passado, informou nesta quinta-feira a União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica).