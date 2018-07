Venda de genéricos tem o menor crescimento histórico

Em valores, as vendas dos genéricos movimentaram R$ 11,1 bilhões no ano passado, um resultado 40,6% maior do que os R$ 8,7 bilhões registrados em 2011. Os dados foram auditados pelo IMS Healt com base em registros de preços feitos pelos laboratórios na Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) e não consideram descontos oferecidos pela indústria ao varejo.

Para a PróGenéricos, a redução de ritmo da economia brasileira com um todo impactou o setor em 2012. De acordo com a presidente executiva da instituição, Telma Salles, o setor cresceu acima dos 30% em volume em 2010 e 2011 e perdeu ritmo no ano passado. "Além disso, registramos menor número de patentes expiradas em 2012, um acentuado aumento nos custos de produção e fortes pressões por descontos no varejo", afirmou, em nota distribuída à imprensa.

Apesar do menor crescimento em volume de vendas, o segmento fechou o ano passado com média de 26,3% de participação de mercado em unidades, ante 24,9% em 2011. Em valores, o market share dos genéricos representou 22,4% em 2012 ante 20,5% em 2011.