Venda de imóveis em SP em abril melhora após tombo em março

As vendas em abril totalizaram 2.319 unidades, com destaque para os apartamentos de três dormitórios, contra 1.566 em março --mês prejudicado pela ocorrência do feriado do Carnaval e que apresentou redução tanto na relação mensal como na anual. Em abril de 2010, as vendas de imóveis novos em São Paulo tinham sido de 3.236 unidades.

Já os lançamentos na cidade em abril foram de 2.129 unidades, alta de 39,2 por cento ante março e queda de 10,2 por cento em relação a igual mês do ano passado.

O indicador de vendas sobre oferta (VSO) --que mede a relação entre as unidades vendidas com a oferta existente no período-- ficou em 16 por cento em abril.

Embora bastante inferior aos 25,3 por cento vistos em igual etapa do ano passado, o VSO de abril passado foi o melhor resultado mensal já registrado em 2011.

