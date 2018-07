Venda de imóvel novo cresceu 9,1% em 2009

A venda de imóveis residenciais novos na cidade de São Paulo superou as expectativas em 2009, com 35.832 unidades, segundo pesquisa divulgada ontem pelo sindicato do setor, o Secovi-SP. Em relação a 2008, houve crescimento de 9,1% (32.847 unidades). O Secovi-SP destacou que o resultado do último bimestre representou quase um quarto do montante vendido no ano, de 8.274 unidades ? 2.611 em novembro e 5.663 em dezembro. Esse desempenho representa um avanço de 140,7% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando foram comercializadas 3.437 unidades.