Venda de PC no mundo continua em queda enquanto tecnologias móveis avançam As vendas globais de computadores pessoais (PCs) no mundo caíram 10 por cento no ano passado para 314,6 milhões de unidades, à medida que as fabricantes não conseguiram impedir que os consumidores optassem por smartphones e tablets, segundo dados preliminares da empresa de pesquisa IDC.