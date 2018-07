Venda de tablet sobe 1% no Brasil no 2º tri, diz IDC

As vendas de tablets no Brasil avançaram 1 por cento no segundo trimestre ante o mesmo período de 2013, mas caíram 12 por cento sobre os três primeiros meses deste ano, alcançando 1,94 milhão de unidades, segundo dados da empresa de pesquisa de mercado IDC Brasil.

"O foco do varejo em TVs e smartphones no período que antecedeu a Copa do Mundo teve um impacto negativo nas vendas de tablets no segundo trimestre", disse o analista de mercado da IDC Brasil Pedro Hagge, acrescentando que o varejo é o principal canal de vendas de tablets.

No acumulado do primeiro semestre, as vendas de tablets totalizaram 4,157 milhões de unidades, crescimento de 21 por cento ante o mesmo período de 2013, de acordo com a IDC.

A previsão, segundo Hagge, é que as vendas de tablets no Brasil cheguem a 10 milhões de unidades até o fim do ano, uma alta de 19 por cento em relação de 2013.

(Por Renan Fagalde)