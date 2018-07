Venda de veículos em 2009 vai se igualar a 2008, diz Miguel Jorge

O ministro também espera manutenção dos níveis de produção em 3,214 milhões de veículos. A previsão do ministro é melhor do que a da Anfavea, associação que representa as montadoras no país, que calcula que a produção de veículos do Brasil cairá 11,2 por cento em 2009, para 2,86 milhões de unidades. Em relação às vendas, a associação prevê queda de 3,9 por cento, para 2,71 milhões de unidades.

"Já ganhei duas apostas do Jackson (Schneider, presidente da Anfavea) sobre produção", disse o ministro após participar de evento na Câmara Americana de Comércio (Amcham-SP), referindo-se às projeções do governo e da Anfavea.

Sobre a prorrogação da redução do Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI) para o setor automotivo até o final de junho, o ministro disse que o efeito ficou acima do esperado pela Anfavea. Ele recusou-se a responder se o benefício será estendido novamente, mas não descartou essa possibilidade.

(Reportagem de Alberto Alerigi Jr.; Edição de Cesar Bianconi)