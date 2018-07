Venda de veículos no Brasil cai 4,9% em abril até dia 23--fonte

"A média diária de vendas caiu 4,9 por cento até o dia 23", disse à Reuters a fonte ligada ao setor, ao comparar os números com os dados de igual intervalo de março.

Segundo a fonte, o movimento em abril foi prejudicado pelos feriados prolongados, com a Páscoa e o Dia de Tiradentes.

Em março, a entidade que representa as montadoras registrou a venda de 271,4 mil unidades, com alta de 36,2 por cento sobre fevereiro e de 16,9 por cento sobre igual mês do ano anterior.

Março foi um dos melhores meses da história, na esteira da redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), que barateou os preços em cerca 5 a 7 por cento.

(Edição de Daniela Machado)