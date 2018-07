Venda de veículos no Brasil cai em novembro, segue abaixo de meta

Diante de um período menor de licenciamentos e apesar de campanhas promocionais promovidas pelo setor durante o mês passado, as vendas de veículos novos em novembro até sexta-feira caíram 8,25 por cento sobre o mesmo período de outubro, segundo dados preliminares fornecidos por uma fonte do setor à Reuters nesta segunda-feira.

Segundo o analista do setor automotivo da consultoria Tendências, Rodrigo Baggi, o desempenho das vendas de novembro contribui para a expectativa de que 2013 marcará a primeira queda anual nas vendas de veículos desde 2003.

"O resultado para o mês é decepcionante (...) Mas o panorama não é catastrófico, as vendas seguem em patamar elevado depois do mercado crescer nos últimos 10 anos", disse Baggi.

"Olhando só para o segmento de leves, as vendas estão andando de lado há cerca de 3 ou 4 meses, o que mostra um esgotamento dos efeitos dos benefícios tributários no preço final do produto", disse ele, acrescentando ainda como fatores um avanço da renda real sendo corroído por inflação persistente e recuperação lenta na oferta de crédito pelos bancos.

As vendas em novembro até sexta-feira, dia 29, somaram 302,97 mil veículos, o que corresponde a uma média diária de 15.148 unidades, considerando 20 dias úteis no período.

Porém, como os principais mercados do país --São Paulo e Rio de Janeiro-- tiveram um dia útil a menos, devido ao feriado da Consciência Negra em 20 de novembro, a média por dia útil seria um pouco maior, de 15.945 unidades, próxima do pico de 15,9 mil atingida em junho.

Do total vendido até sexta em novembro, 218,3 mil foram automóveis, 70,3 mil comerciais leves, 11,5 mil caminhões e 2,9 mil ônibus, disse a fonte, que pediu para não ser identificada. Na comparação com o mesmo período de novembro do ano passado, as vendas subiram 3,2 por cento.

ACUMULADO

No acumulado do ano até sexta-feira, as vendas somam 3,413 milhões de veículos, ligeiramente abaixo dos 3,442 milhões licenciados entre janeiro e novembro de 2012.

A Anfavea, entidade que representa as montadoras de veículos, espera um crescimento de 1 a 2 por cento nas vendas este ano, para uma faixa entre 3,84 milhões e 3,88 milhões de unidades, o que marcaria o sétimo recorde anual consecutivo.

Porém, para atingir o piso da projeção do setor, as vendas precisam atingir cerca de 427 mil veículos no restante de 2013. O recorde histórico de vendas em um único mês ocorreu em agosto do ano passado, a 420 mil unidades.

Para Baggi, da Tendências, a preocupação reside sobre os estoques, que em outubro tiveram novo pico no ano, a 439,7 mil veículos distribuídos em pátios de montadoras e concessionárias.

"O crescimento dos estoques do primeiro trimestre para cá é bastante acentuado e isso é o que preocupa pois as montadoras estão olhando para um mercado que está andando de lado", disse o analista. "O que enxergamos é que as montadoras reduzirão o ritmo de produção de forma gradual nos próximos meses para andarem mais perto com o mercado interno", afirmou. (Edição de Aluísio Alves)