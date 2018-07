Venda de veículos no Brasil em dezembro até dia 17 sobe 21,8%--fonte

Somente no segmento de carros e comerciais leves, que compõe a maior parte do mercado, as vendas no período somaram 181.704 unidades, uma expansão de 22 por cento sobre o mesmo intervalo de novembro.

Por dia útil, o ritmo das vendas até agora em novembro é de 17.336 veículos, acima da média de 15,8 mil unidades registrada entre junho e novembro.

Se essa taxa de emplacamentos for mantida até o fim do mês, os licenciamentos de dezembro devem atingir quase 347 mil unidades, crescimento de 11,2 por cento sobre novembro e praticamente estável sobre o total vendido um ano antes.

No início do mês, o presidente da associação de montadoras (Anfavea), Cledorvino Belini, afirmou que as vendas de dezembro deveriam ser mais fortes que as de novembro, com consumidores aproveitando os últimos dias de desconto no Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), previsto para terminar no encerramento deste mês.

Segundo o setor de distribuição de veículos, representado pela Fenabrave, em dezembro montadoras tendem a correm para acelerar o ritmo de emplacamentos junto a concessionários, o que pode implicar numa aumento na taxa de emplacamentos por dia útil até o fim do mês.