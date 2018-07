Venda de veículos novos no Brasil em novembro cai ante outubro, diz fonte

As vendas em novembro até sexta-feira, dia 29, somaram 302,97 mil veículos, o que corresponde a uma média diária de 15.148 unidades, considerando 20 dias úteis no período. Porém, como os principais mercados do país --São Paulo e Rio de Janeiro-- tiveram um dia útil a menos, devido ao feriado da Consciência Negra em 20 de novembro, a média por dia útil seria um pouco maior, de 15.945 unidades.

Do total vendido até sexta em novembro, 218,3 mil foram automóveis, 70,3 mil comerciais leves, 11,5 mil caminhões e 2,9 mil ônibus, disse a fonte, que pediu para não ser identificada.

Na comparação com o mesmo período de novembro do ano passado, as vendas subiram 3,2 por cento.

No acumulado do ano até sexta-feira, as vendas somam 3,413 milhões de veículos, ligeiramente abaixo dos 3,442 milhões acumulados de janeiro a novembro de 2012.

A Anfavea, entidade que representa as montadoras de veículos, espera um crescimento de 1 a 2 por cento nas vendas este ano, para uma faixa entre 3,840 milhões e 3,880 milhões de unidades, o que pode marcar o sétimo recorde anual consecutivo.

Para atingir o piso da projeção do setor, as vendas no precisam atingir cerca de 427 mil veículos restante de 2013. O recorde histórico de vendas em um único mês ocorreu em agosto do ano passado, a 420 mil unidades.