Venda de veículos sobe 4,65% em 2012 e tem novo recorde As vendas de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus novos no Brasil em 2012 avançaram 4,65 por cento, para o recorde de 3,802 milhões de unidades, informou nesta quinta-feira a Fenabrave, associação que representa as concessionárias de veículos.