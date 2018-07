Venda de veículos sobe; produção é afetada por greve

As vendas do setor automotivo cresceram em setembro, mas a produção foi afetada por paralisações de funcionários durante as negociações salariais. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) informou nesta segunda-feira que as vendas do setor aumentaram 9,8% ante agosto e 31,7% em relação a igual mês de 2007, atingindo 268,7 mil unidades. Já a produção do setor caiu 4,3% na comparação mensal e avançou 18% na anual, para 298,4 mil unidades. No acumulado do ano, as vendas subiram 27%, para 2,21 milhões de unidades. A produção de janeiro a setembro teve alta de 19,9%, a 2,62 milhões de unidades. As exportações de veículos novos e máquinas agrícolas recuaram 7,3% em setembro sobre agosto, para US$ 1,26 bilhão. Na comparação anual, as vendas externas em valor subiram 8,1%. Em volume, as exportações de veículos caíram 8,1% em setembro contra agosto, para 58.588 unidades. Ante setembro do ano passado, elas recuaram 9%. Em setembro, a Fiat liderou as vendas do setor, com 60.617 unidades de automóveis e comerciais leves comercializadas, seguida por Volkswagen, com 55.398 unidades e General Motors, com 54.774. A Ford ficou em quarto, com 26.811 unidades. Agrícolas As vendas de máquinas agrícolas no Brasil subiram 7,5% em setembro ante agosto, para 5,5 mil unidades, informou a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) nesta segunda-feira. Em relação a setembro de 2007, as vendas deram um salto de 52,4%. No acumulado do ano até setembro, as vendas têm alta acumulada de 48,4%, para 41 mil unidades. Já a produção de máquinas caiu 0,2% em setembro, em relação a agosto, para 7.952 unidades. Na comparação com setembro de 2007, houve um salto na produção de 37,9%. Entre janeiro a setembro, a produção subiu 32,7% na comparação com o mesmo período de 2007, para 63.401 unidades. As exportações de máquinas agrícolas caíram 18,7% em setembro ante agosto, para 2.418 unidades. Na comparação com o mesmo mês de 2007, houve queda de 5,5%, mas no ano a indústria ainda registra crescimento de 16,8% nas vendas externas, para 22.774 unidades. Em setembro, a maior parte dos novos empregos no setor automotivo foi gerada pelos fabricantes de máquinas agrícolas, com um alta de 2,9% ante agosto, para 18.355 postos de trabalho. Isso significa um crescimento de 21,6% frente ao mesmo mês de 2007. Flex As vendas de automóveis e comerciais leves, do tipo bicombustível (flex), somaram 221.424 unidades em setembro, respondendo por 87,1% das vendas totais nesses dois segmentos. No acumulado dos nove primeiros meses do ano, o número de carros flex vendidos totalizou 1.832.701 unidades, o que representa crescimento de 30,47% em relação ao comercializado no mesmo período de 2007. (com Beth Moreira, da Agência Estado)