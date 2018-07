Venda do manual da Fuvest termina nesta quarta-feira

Termina na próxima quarta-feira, 12, a venda do manual do candidato e o pagamento da taxa de inscrição do vestibular Fuvest para 2008. Os manuais estão à venda em agências credenciadas do Santander - Banespa. Além das 34 agências da região metropolitana da capital paulista e 20 do interior do Estado, estão aptas a prestar esse serviço a agência de Curitiba (PR) da Rua Marechal Deodoro, 474, a do Rio de Janeiro (RJ) da Av. Presidente Vargas, 100 e a agência de Uberlândia (MG) localizada na Praça Tubal Vilela, 55.A Fuvest informa que não haverá prorrogação de prazo. No próximo domingo, os 39 postos de inscrição da Fuvest funcionarão das 8 às 17 horas para receber as fichas de inscrição dos estudantes que providenciaram o pagamento da taxa até a quarta-feira. O candidato portador de deficiência, que precisar de condições especiais para fazer as provas, deverá se inscrever preferencialmente no posto da Escola de Comunicações e Artes - ECA - USP, Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 443, Bloco A, Cidade Universitária, São Paulo. A inscrição também poderá ser feita nos outros postos. Nesse caso, o candidato portador de necessidades especiais será atendido pelo coordenador do Posto. A ficha de inscrição deve ser preenchida com cuidado para não causar erros de identificação de letras pelas leitoras ópticas. A ficha não deve ser dobrada ou amassada. O candidato deve colar na sua ficha uma foto 3x4, datada de 2007, escrevendo o nome completo no verso da foto para facilitar a identificação em caso de descolamento. Para participar do Sistema de Pontuação Acrescida, o Inclusp, o candidato deverá preencher com atenção os campos "F" e "G" da ficha de inscrição.