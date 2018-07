Venda do varejo brasileiro cai em novembro pelo 2o mês O varejo brasileiro perdeu força no final de 2008, registrando em novembro queda nas vendas pelo segundo mês seguido. O volume de vendas caiu 0,7 por cento sobre outubro e desacelerou para 5,1 por cento a alta registrada na comparação com igual período de 2007, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta sexta-feira. O IBGE também revisou para baixo o desempenho das vendas em outubro frente a setembro, para queda de 0,9 por cento ante divulgação inicial de declínio de 0,3 por cento. Com as taxas negativas de outubro e novembro, na relação com o mês imediatamente anterior, o comércio varejista fechou o bimestre acumulando redução no volume de vendas da ordem de 1,6 por cento. "Nesse período, a atividade que mais se retraiu foi a de Veículos e motos, partes e peças (-24,3 por cento), seguida por Tecidos, vestuário e calçados (-10,8 por cento)", acrescentou o IBGE em comunicado. No ano passado, até novembro, o volume de vendas acumulou alta de 9,8 por cento. (Por Rodrigo Viga Gaier; Texto de Daniela Machado)