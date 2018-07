Venda no varejo do país cai em dezembro, mas sobe 9,1% em 2008 As vendas do comércio no país caíram em dezembro do ano passado, mas o setor conseguiu fechar o ano de 2008 com um aumento de 9,1 por cento, mostram dados divulgados nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As vendas em dezembro ficaram 0,3 por cento menores do que o registrado em novembro, marcando a terceira queda mensal consecutiva, informou o IBGE em nota. Na comparação com dezembro de 2007, houve um aumento de 3,9 por cento. Apesar do aumento das vendas em 2008 como um todo, o desempenho ficou abaixo do registrado em 2007, quando as vendas cresceram 9,7 por cento em relação ao ano anterior. (Reportagem de Rodrigo Viga Gaier; Texto de Renato Andrade)