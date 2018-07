Venda para show extra de Madonna é tranqüila no Rio Foi tranqüilo o início das vendas de ingressos para o show extra de Madonna no Rio, no dia 15 de dezembro - ao contrário do que aconteceu quando foram vendidas as entradas para o primeiro concerto (dia 14). As bilheterias do Maracanãzinho foram abertas pontualmente ao meio-dia. A fila de fãs e de cambistas havia sido iniciada cinco dias antes. "Estou com meu ingresso na mão! Agora estou feliz, mas muito cansada", disse Fabiana Lima, que chegou lá às 6 horas de terça-feira. Ela já tinha conseguido ingresso para o primeiro dia, depois de 20 horas de espera. Pelo call center, de acordo com a empresa Time For Fun, também não foram registrados grandes problemas, assim como nos dois pontos de venda, o shopping Via Parque, na Barra, e a loja de discos Modern Sound, em Copacabana. Pelo telefone, apenas o setor "pista vip", o mais bem localizado, que custa R$ 600, se esgotou. Os ingressos para o show entra em São Paulo, no dia 21, começam a ser vendidos hoje à zero hora, pelo telefone 11-4004-1007.